Milan, oggi a Milanello anche Giroud e Origi: il belga deve recuperare

Oggi sia Olivier Giroud sia Divock Origi , i due centravanti del Milan , saranno a Milanello per gli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Entrambi, infatti, erano assenti al raduno di ieri presso il centro sportivo rossonero: hanno usufruito di un giorno di permesso.

Per una decina di giorni l'ex Liverpool , come sottolineato dalla 'rosea', svolgerà allenamento differenziato . Lavorerà dunque a parte, seguendo una tabella personalizzata funzionale al suo pieno recupero fisico dopo l'infortunio accusato nel finale della scorsa stagione con i 'Reds'.

Origi, dunque, dovrebbe saltare Colonia-Milan, amichevole in programma sabato 16 luglio in Germania per poi mettersi a disposizione di mister Pioli subito dopo. Nulla di preoccupante, comunque, per il nuovo attaccante del Milan, preso a parametro zero e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2026.