Nuovo Stadio, il Milan vuole certezze: Sala spinge su San Siro, ma …

Continua a tenere banco la questione Nuovo Stadio del Milan, con le continue pressioni del sindaco Beppe Sala per rimanere a San Siro. Ma procediamo con ordine. Se in un primo momento, infatti, i rossoneri erano fortemente orientati sull'area San Francesco di San Donato Milanese con tanto di primo passo formale, ora la situazione non è più così esclusiva. Per stessa ammissione del presidente Paolo Scaroni, infatti, non si è mai chiusa definitivamente la porta per rimanere nella 'Scala del Calcio' ristrutturandola o comunque per restare in quella zona. E nelle ultime settimane questa ipotesi è diventata sempre più calda.