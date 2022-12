Nuovo Stadio, altro capitolo: in programma una discussione in Comune

Milan e Inter sono pronte a vivere un altro capitolo del dibattito riguardante il Nuovo Stadio. In programma una discussione al Comune

Dopo i numerosi pareri a riguardo e le proposte che continuano ad essere presentate, sembra che non si sia ancora arrivati a un punto definitivo nella questione che riguarda il Nuovo Stadio di Milano . Si tratta di un aspetto molto importante per i club interessati, ma che ormai si protrae da tanto tempo, senza un apparente svolta.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, in edicola questa mattina, sembrerebbe che oggi, giovedì 22 dicembre, possa andare in scena un ulteriore capitolo del dibattito. Il quotidiano, infatti, ricorda come a Palazzo Marino, a Milano, il consiglio comunale discuterà un ordine del giorno a riguardo.