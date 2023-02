Milan, nuovo stadio senza l’Inter: il piano di Cardinale

Milan, si va verso il nuovo stadio in solitaria?

Lo stadio, si legge, sarà una fonte primaria di ricavi, a maggior ragione se sarà un luogo esclusivo. Il Milan sta risalendo le classifiche del bilancio e la proprietà, sarebbe pronta per investire pesantemente sul nuovo stadio. La strada tra il Milan e l'Inter, quindi, potrebbe separarsi. Il progetto per il nuovo San Siro si è allungato anche fin troppo e il Milan inizia a guardarsi altrove. Le ipotesi prese in considerazione sarebbero tre con Sesto San Giovanni ancora in pole position. L'area dell'ex acciaierie Falck un contesto privato dove i rossoneri sarebbero liberi dai vincoli pubblici. L'ipotesi numero due sarebbe quella di San Donato, mentre la terza via sarebbe l'area "La Maura", vicina a San Siro. Scaroni sarebbe in prima linea sulle decisioni, stessa cosa per Gerry Cardinale, che controllerebbe le operazioni da New York. Un nuovo stadio per il Milan, potrebbe essere la porta per fare il grande passo. Ricordiamo che la redazione di Pianeta Milan ha già preso posizione sulla questione nuovo stadio del Milan. Calciomercato Milan – Occhi in Argentina per il nuovo bomber?