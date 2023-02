Milan, un nuovo stadio tutto rossonero? In arrivo il rinnovo di Giroud

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 9 febbraio 2023. Domani sera, infatti, i rossoneri ospiteranno il Torino a 'San Siro': alla sfida, a quanto pare, il bomber francese Olivier Giroud potrebbe arrivare con un nuovo contratto in tasca. Inoltre, ci sono delle novità, molto importanti, sulla realizzazione del nuovo stadio. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.