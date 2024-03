Anche da Londra Gerry Cardinale non ha chiuso le porte a un socio straniero (ECCO QUANTO SAPPIAMO NOI). Come aveva già fatto negli scorsi giorni. Il numero uno di RedBird, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', vorrebbe restare numero uno anche nel Milan ma non esclude la possibilità di accogliere un nuovo investitore. «Exit strategy? Sono appena arrivato e mi chiedete già di andare via? Non siamo minimamente vicini ad una cosa del genere ora come ora. Il Milan è una delle occasioni migliori nei miei 30 anni di carriera. Chiaro che voglio trovare il modo di capitalizzare l’investimento, ma ora sono appena arrivato e comunque voglio rimanere proprietario».