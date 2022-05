Il Milan progetta la nuova stagione: programma e appuntamenti rossoneri

Il Milan affronterà la stagione 2022-2023 con lo Scudetto sul petto. Fissata la data del raduno, ritiro sia a Milanello sia in Austria

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come, nonostante la festa Scudetto si sia conclusa da pochissimo, il Milan di Stefano Pioli stia già progettando la prossima stagione. Anche perché, per via dei Mondiali invernali in Qatar, che interromperanno la stagione a metà, l'inizio del prossimo campionato di Serie A sarà anticipato al weekend del 13-14 agosto.

La 'rosea' ha sottolineato come il Milan si radunerà a Milanello il prossimo lunedì 4 luglio. Il programma delle amichevoli, al momento, è ancora da stabilire. Ma si sa con certezza che, dal 23 al 30 luglio, il Diavolo si sposterà in Austria, nel ritiro di Klagenfurt, disputando qui una partita amichevole di lusso. Così come, nell'estate 2021, accadde con il Real Madrid.

I giocatori che, in questi giorni, risponderanno alla chiamate delle rispettive selezioni Nazionali, da Sandro Tonali a Rafael Leão, tanto per fare due nomi, raggiungeranno il gruppo rossonero nei giorni successivi. Al raduno di Milanello non ci sarà Zlatan Ibrahimović, che sarà alle prese con la lunga riabilitazione dopo l'intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Nel frattempo, però, l'entusiasmo dei tifosi del Milan resta incontenibile. Da ieri è aperta la fase di prelazione della vendita abbonamenti dedicata agli abbonati della stagione 2019-2020 che vogliono cambiare il proprio posto a 'San Siro'. Durerà fino al prossimo lunedì 30 maggio. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

