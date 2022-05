Milan, Ibrahimovic: “Mai sofferto così tanto: sei mesi senza legamento”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha confessato sui social la sofferenza provata in questi mesi. Ma obiettivo Scudetto raggiunto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che, come noto, mercoledì ha subito un'intervento in artroscopia per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione al ginocchio sinistro. A Ibrahimovic è stato ricostruito il legamento crociato anteriore, rinforzato quello laterale e riparato il menisco.

Incredibile, se si pensa al fatto che Zlatan è sempre rimasto a disposizione di mister Stefano Pioli per la seconda parte del campionato. Non ha gettato la spugna, non si è arreso neanche dinanzi al dolore. È andato avanti, nonostante avesse, di fatto, una gamba sola per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo Scudetto. Sui social, Ibra ha spiegato tutto.

"Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro. Il ginocchio era gonfio da sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei mesi - ha raccontato Ibrahimovic -. Ho effettuato più di 20 iniezioni in sei mesi. Svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Ho dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Non ho mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo. Ho reso qualcosa di impossibile a qualcosa di possibile. Nella mia mente avevo un solo obiettivo, rendere i miei compagni di squadra e allenatore Campioni d'Italia perché ho fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un altro trofeo".

Il Milan, ha commentato il 'CorSport', come segno di riconoscenza aspetterà Ibrahimovic, il cui apporto è stato fondamentale per la crescita dei tanti giovani della squadra e, naturalmente, per il conseguimento dello Scudetto dopo undici anni di digiuno. Ora Zlatan dovrà restare fermo 7-8 mesi. Tornerà a gennaio 2023, per giocare la seconda parte della prossima stagione con il Milan, inseguendo nuovi obiettivi.

Il rinnovo del contratto (a cifre ridotte) secondo il quotidiano romano non sarà un problema, poiché tra Ibrahimovic e il Milan c'è un rapporto che va oltre ogni cosa. Davanti, oltre a Olivier Giroud, ci sarà Divock Origi, mentre, come terza soluzione in attesa del rientro in squadra dello svedese, c'è sempre Ante Rebic. Non è comunque escluso l'acquisto di un giovane. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

