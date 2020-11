Milan, nove stagioni di Bonera: i suoi numeri in rossonero | Serie A News

Milan, i numeri di Bonera con la maglia del Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Bonera, classe 1981, domenica sera guiderà i rossoneri in panchina in occasione di Napoli-Milan allo stadio ‘San Paolo‘. Bonera, in possesso del patentino UEFA Pro, sostituirà Stefano Pioli ed il suo vice, Giacomo Murelli, entrambi positivi al coronavirus ed in isolamento domiciliare.

Bonera è tornato al Milan nel 2019, come collaboratore tecnico di Marco Giampaolo prima e dello stesso Pioli poi, dopo aver indossato, da calciatore, per ben nove stagioni la maglia rossonera. L’ex numero 25 del Diavolo, infatti, ha disputato 201 gare ufficiali con i rossoneri tra Serie A (152), Coppa Italia (13), Champions League (31), Coppa UEFA (4), Mondiale per Club (una).

La curiosità? Non ha mai segnato una rete ufficiale con il Milan in tutte le competizioni. Piuttosto ricco, però, il palmarès di Bonera con il Milan: nel 2007 ha vinto la Champions League, la Supercoppa Europea ed il Mondiale per Club con Carlo Ancelotti; nel 2011 lo Scudetto e la Supercoppa Italiana con Massimiliano Allegri.

Preso dal Parma, Bonera, ex anche del Brescia, ha poi chiuso la carriera in Spagna, nella fila del Villarreal. Lì, nella fila del 'Sottomarino Giallo', ha giocato quattro stagioni prima del ritiro e del ritorno in rossonero nello staff tecnico.