Milan-Novara 4-2, le note positive dell’ultima amichevole estiva

Il Milan ha battuto il Novara per 4-2 nell'ultima amichevole estiva, disputata a Milanello, prima dell'esordio in campionato a Bologna

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Novara , amichevole disputatasi ieri mattina a Milanello e terminata 4-2 per i rossoneri. Si è trattata dell'ultima amichevole estiva del Milan di Stefano Pioli prima dell'inizio del campionato di Serie A , in programma, per il Diavolo, lunedì 21 agosto alle ore 20:45 sul campo del Bologna .

Milan-Novara 4-2, il punto sulla partita del Diavolo

Pioli ha fatto giocare chi non era sceso in campo, il giorno prima, nel match contro i tunisini dell'Étoile du Sahel, terminato 4-0. Contro i piemontesi, compagine di Serie C, dunque, l'attesa era tutta per i nuovi arrivati Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Milan-Novara ha confermato, come sottolineato dalla 'rosea', che sarà il 4-3-3 il modulo base per questa stagione.