Milan, non solo Rabiot. Sondaggio per due giocatori del Tottenham: ecco chi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan punta Adrien Rabiot per il centrocampo ma sonda anche altri due giocatori

Dopo la ricca cessione di Reijnders, e quella sempre più vicina di Musah, il Milan è pronto a rivoluzionare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di stamani, il primo nome sul taccuino rossonero è sempre quello di Adrien Rabiot. Infatti, i dirigenti del Milan incontreranno quelli del Marsiglia per discutere di Ismael Bennacer. Il club francese non è intenzionato a pagare i 12 milioni del riscatto per il centrocampista algerino ma vuole provare a strappare ai rossoneri un nuovo prestito.