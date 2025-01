Non solo Alvaro Morata: altri due big del Milan sarebbero in rotta di collisione con Sérgio Conceicao per i suoi metodi duri

Fabio Barera Redattore 31 gennaio 2025 (modifica il 31 gennaio 2025 | 12:00)

Nelle ultime ore sono emerse delle voci secondo cui dietro al possibile addio di Alvaro Morata dal Milan ci sarebbero delle tensioni con Sérgio Conceicao, ma secondo le ultime indiscrezioni altri due big sarebbero ai ferri corti con il lusitano. Che le sue modalità di lavoro e di approccio al gruppo fossero dure lo si sapeva prima del suo arrivo in rossonero, ma che creasse tanto scompiglio in un gruppo che aveva bisogno del contrario forse non era prevedibile. E invece quello che starebbe avvenendo nell'ambiente rossonero ha tutti i tratti di una rottura tra le due parti dello spogliatoio. Da una parte i giocatori, dall'altra l'allenatore.