Milan, non solo acquisti: il mercato passa anche dalle cessioni

Un'altra cessione imminente potrebbe essere quella di Samu Chukwueze. Arrivato tra grandi aspettative, l'esterno nigeriano non è riuscito a lasciare il segno, e il suo scarso rendimento in rapporto all'investimento iniziale lo rende un nome forte in uscita. Con il nuovo modulo tattico, il suo spazio si è ridotto drasticamente, e il Fulham si sta preparando a fare un'offerta. Una sua partenza consentirebbe al Milan di recuperare parte del capitale investito e di liberare un'importante voce dal monte ingaggi.

Come riferito dalla Gazzetta dello sport, anche la mediana è al centro delle riflessioni. Ismael Bennacer e Yacine Adli, rientrati dai rispettivi prestiti, si trovano in una posizione delicata. Entrambi non rientrano nei piani tattici di Massimiliano Allegri, e il club sta cercando la soluzione migliore per entrambe le parti. Un loro trasferimento permetterebbe di alleggerire ulteriormente le casse e di liberare spazio per gli ultimi ritocchi.

Il mercato del Milan è un gioco di incastri, dove ogni mossa è ponderata. Le uscite di Jimenez, Chukwueze, Bennacer e Adli non sono semplici operazioni secondarie, ma tasselli cruciali per completare il progetto sportivo e finanziario della nuova stagione.