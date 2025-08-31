Pianeta Milan
Milan, non solo acquisti: il mercato passa anche dalle cessioni

il Milan sta dimostrando che la costruzione di una squadra vincente passa anche attraverso un'attenta gestione delle uscite: la situazione
Alessia Scataglini
Nel contesto di un'estate rossonera dominata da arrivi importanti, il Milan sta dimostrando che la costruzione di una squadra vincente passa anche attraverso un'attenta gestione delle uscite. In via Aldo Rossi, la priorità non è solo rinforzare l'organico, ma anche razionalizzare la rosa e fare cassa, operando con un approccio strategico che bilancia entrate e uscite

Partenze eccellenti: il mercato si fa anche con le cessioni

La dirigenza rossonera si concentra su diverse situazioni spinose, a partire da Alex Jimenez. Il giovane terzino spagnolo, classe 2004, non ha convinto lo staff tecnico e sembra destinato alla Premier League. Il Bournemouth si è fatto avanti con insistenza, superando la concorrenza di club italiani. La trattativa verte su un possibile prestito oneroso con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo, mossa che libererebbe una risorsa preziosa per il bilancio.

Un'altra cessione imminente potrebbe essere quella di Samu Chukwueze. Arrivato tra grandi aspettative, l'esterno nigeriano non è riuscito a lasciare il segno, e il suo scarso rendimento in rapporto all'investimento iniziale lo rende un nome forte in uscita. Con il nuovo modulo tattico, il suo spazio si è ridotto drasticamente, e il Fulham si sta preparando a fare un'offerta. Una sua partenza consentirebbe al Milan di recuperare parte del capitale investito e di liberare un'importante voce dal monte ingaggi.

Come riferito dalla Gazzetta dello sport, anche la mediana è al centro delle riflessioni. Ismael Bennacer e Yacine Adli, rientrati dai rispettivi prestiti, si trovano in una posizione delicata. Entrambi non rientrano nei piani tattici di Massimiliano Allegri, e il club sta cercando la soluzione migliore per entrambe le parti. Un loro trasferimento permetterebbe di alleggerire ulteriormente le casse e di liberare spazio per gli ultimi ritocchi.

Il mercato del Milan è un gioco di incastri, dove ogni mossa è ponderata. Le uscite di Jimenez, Chukwueze, Bennacer e Adli non sono semplici operazioni secondarie, ma tasselli cruciali per completare il progetto sportivo e finanziario della nuova stagione.

