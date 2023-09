Milan, contro il Newcastle serve una reazione: derby da dimenticare

Ieri Pioli ha deciso di non bacchettare la propria squadra. Nessuna ramanzina, soltanto un confronto. Ha scelto di sostenere i suoi giocatori e di tirarli su, evitando, così, un processo che avrebbe fatto probabilmente più male che altro. Era presente a Milanello anche Geoffrey Moncada, in rappresentanza della società, per far sentire ai giocatori la vicinanza della dirigenza. In Milan-Newcastle tutti vogliono ripartire di slancio: forse qualcosa cambierà in formazione, ma più che gli uomini conterà stavolta lo spirito che si metterà in campo. Chukwueze, Okafor e i retroscena che non sapete >>>