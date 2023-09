Pioli saldamente al comando del Milan. Anche se Tonali ora fa paura

Milan-Newcastle: per Pioli obiettivo tre punti — Secondo Pioli il suo Milan non avrà contraccolpi psicologici ma è inevitabile che, almeno in qualche giocatore, resti qualche 'scoria' della serata maledetta. Ieri mattina, a Milanello, alla ripresa degli allenamenti c'è stato un confronto tra Pioli e i giocatori. Obiettivo, analizzare i motivi che hanno condotto il Milan alla quinta sconfitta consecutiva in un derby. E, soprattutto, perché la squadra è crollata mentalmente dopo il terzo gol incassato.

C'era Geoffrey Moncada in rappresentanza della dirigenza, ma non spetterà di certo a lui far ripartire la macchina rossonera inceppatasi sul più bello. Spetterà a Pioli, infatti, tirare fuori il meglio dai giocatori del Milan e riemergere dall'abisso post-derby. L'allenatore è finito sul banco degli imputati: la piazza rossonera comincia ad essere insofferente nei suoi confronti, soprattutto per i recenti risultati nei derby.

Fiducia immutata nel lavoro di Pioli. Ma trovi le soluzioni — Cinque persi di fila, dodici gol incassati, il Milan non ha mai modificato tattica contro la squadra di Simone Inzaghi, non ha mai indovinato l'approccio. È diventata quasi una regola non scritta: l’Inter nel derby va sempre in gol nel primo tempo, indirizzando poi la partita sui binari a lei più congeniali. Nonostante la sconfitta sia stata brutta, però, Pioli - secondo il 'Corriere dello Sport' - resta saldamente al comando del Milan.

Non filtrano, infatti, segnali di cedimento nei suoi confronti: dirigenza e proprietà remano, insieme, dalla parte dell'allenatore che gode di grande fiducia. In Milan-Newcastle di domani in Champions League la giusta occasione per riprendersi in fretta. Sarebbe un segnale importante conquistare tre punti, in un girone che comprende anche PSG e Borussia Dortmund, anche se Sandro Tonali, oggi, visto il momento del Diavolo, fa un po' più paura di ieri. Chukwueze, Okafor e i retroscena che non sapete >>>

