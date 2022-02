Milan, nessun mistero Lazetic: ecco perché non ha ancora giocato

Marko Lazetic, acquistato dal Milan a gennaio dalla Stella Rossa, si è allenato qualche giorno con i compagni. Ma non ha mai debuttato finora

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Marko Lazetic, classe 2004, attaccante che il Milan, durante l'ultimo calciomercato invernale, ha prelevato dalla Stella Rossa a titolo definitivo per quasi 5 milioni di euro. Il giocatore, dopo essersi allenato in gruppo agli ordini di Stefano Pioli per qualche giorno ed essere andato un paio di volte in panchina tra Serie A e Coppa Italia, è sparito dai radar.