Milan, nasce l’asse Ibrahimovic-Calhanoglu: che intesa tra i due!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ha posto l’attenzione al grande feeling tra Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Dopo le belle cose fatte vedere nel post-lockdown, i due hanno ripreso la stagione esattamente come avevano finito quella scorsa. Il numero 10 ha il compito di cucire il gioco e di smistare palle utili per la manovra della squadra, lo svedese ha il compito di finalizzare quanto di buono fatto dal suo compagno. Da quando Stefano Pioli ha sfoderato il 4-2-3-1, il Milan ha cambiato marcia soprattutto grazie ai suoi due giocatori più tecnici.

Una sorta di asse vincente che ha permesso di spazzare via il malcapitato Shamrock Rovers. Calhanoglu ha fornito un grande assist per il primo gol di Ibra prima di mettersi in proprio con il piatto destro valso il 2-0 finale. Difficile immaginare uno stato di grazia tale per l’ex Bayer Leverkusen, che negli anni ha offerto spesso prestazioni altalenati. Il pubblico di San Siro non gli ha mai perdonato nulla, adesso la situazione si è ribaltata: tutti vogliono il suo rinnovo. Merito anche di Zlatan, che con la sua personalità tira fuori il meglio da ogni giocatore.

Un’intesa che in campo è evidente, anche quando il numero 11 arretra nella linea dei trequartisti. Calhanoglu in questo caso, così come i suoi colleghi di reparto, pensa bene di buttarsi nello spazio creato da Ibra e prova a sfruttare la sua dote da assist-man. Adesso, dopo il match contro il Bologna, arriverà il Bodø Glimt a San Siro, nel match valido per il terzo turno preliminare di Europa League. Stefano Pioli si affiderà ai suoi due calciatori più in forma per superare anche questo ostacolo, così da arrivare a giocare il play off contro Besiktas o Rio Ave. Nasce l’asse ‘CalhIbra’, i tifosi del Milan adesso hanno una speranza in più.

AJER IN PRESTITO PER IL MILAN? ECCO LE ULTIME >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>