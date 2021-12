Milan-Napoli: un mezzo spareggio con vista Inter | Serie A News

Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, è già un primo test importante per capire chi può inseguire i nerazzurri

Milan 39 punti, Atalanta 37, Napoli 36. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola si è dunque domandato: chi, tra queste, sarà l'anti- Inter ? E siamo proprio sicuri che, con 21 partite da disputare e, dunque, ben 63 punti in palio , il campionato di Serie A sia già appannaggio dei nerazzurri?

Tra oggi e domani, in tal senso, si giocheranno due partite importanti. Atalanta-Roma e, ovviamente, Milan-Napoli. I giallorossi di José Mourinho (28 punti) hanno forse l'ultima, grande chance per rimanere aggrappati al treno della qualificazione in Champions League. Ma dovranno passare al 'Gewiss Stadium', contro la squadra di Gian Piero Gasperini che viene da 6 vittorie consecutive e non sarà facile.