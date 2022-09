Milan-Napoli, Tonali è l’imprescindibile centrocampista di Pioli

Sandro Tonali sarà leader del centrocampo rossonero anche in Milan-Napoli, big match della 7^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Napoli, si è soffermata su Sandro Tonali, centrocampista del Diavolo di Stefano Pioli. Per la 'rosea', Tonali non è al massimo della condizione, ha giocato praticamente sempre e ha usufruito di un solo turno di riposo.

In mezzo al campo, insieme a Ismaël Bennacer, corre in media più dei suoi compagni di squadra e domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro', Tonali sa benissimo di doverlo fare anche in occasione di Milan-Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, sono tecnici e fisici: nella zona del numero 8 rossonero correranno e contrasteranno André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka.

Milan-Napoli, Tonali arma tattica importante del Diavolo

In Milan-Napoli, di fatto, secondo il quotidiano sportivo nazionale, Tonali avrà compiti diversi. Quasi due ruoli in un solo giocatore. Quando mister Pioli deciderà, infatti, di portare altri giocatori sulla trequarti, lui si aprirà a sinistra per palleggiare, attaccando poco la porta. Quando, al contrario, Pioli lo 'libererà', chiedendogli di dare peso offensivo all'azione, lui guarderà avanti, liberando l'istinto e calciando in porta come più gli piace fare.

Da poco Tonali ha rinnovato il suo contratto con il Milan e, pertanto, a centrocampo rappresenta il presente e il futuro del club, senza dubbio alcuno. Pioli in estate ha puntato forte sulla coppia mediana con Bennacer e questo sta pagando i dividendi. Il franco-algerino è cresciuto tanto, Tonali prosegue nel suo percorso di crescita iniziato l'anno scorso.

Ha dominato Nicolò Barella nell'ultimo derby, diventando, probabilmente, il giocatore più amato dai tifosi del Milan. Soprattutto da quelli più piccoli. Sempre più tifosi si presentano a 'San Siro' con la sua maglia numero 8 e, sicuramente, quel bambino cresciuto con la maglia e il mito di Gennaro Gattuso ne sarà fiero.