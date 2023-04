Milan-Napoli, la tattica di Pioli: dai tagli di Brahim al trio in mediana

Stefano Pioli pensa alle mosse tattiche da adottare in Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il punto

Daniele Triolo

Mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 si disputerà Milan-Napoli e Stefano Pioli, tecnico rossonero, studia le mosse tattiche per mettere in difficoltà la capolista del campionato. Ci è già riuscito qualche giorno fa, quando, al 'Maradona', il Milan si è imposto in trasferta con un poker contro la squadra che molto presto gli scucirà lo Scudetto dal petto.

E, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League l'allenatore del Milan ha intenzione di riproporre gli stessi uomini e lo stesso assetto in campo dello 0-4 maturato in Serie A.

Milan-Napoli: in Champions gli stessi 11 del 'Maradona' — In fin dei conti, in quel Napoli-Milan si era vista, per dirla con le parole dello stesso Pioli, una "buona squadra, equilibrata". Non esiste, poi, al giorno d'oggi, un alternativa plausibile a quel Diavolo lì. La formazione che ha schiantato la capolista del torneo nazionale, da Mike Maignan ad Olivier Giroud, passando per Fikayo Tomori e Rafael Leao, così come per Theo Hernández e Sandro Tonali, funziona perché conosce sé stessa e sa interpretare al meglio il 4-2-3-1.

Undici titolarissimi più Alexis Saelemaekers e Junior Messias: sono gli uomini dello Scudetto, quelli che vogliono replicare la medesima magia anche in coppa. Chi è arrivato dopo, come Divock Origi e Charles De Ketelaere, oltretutto, non è riuscito a garantire il ricambio ad alto livello che ci aspettava da una rosa così profonda.

Negli anni, nelle sfide tra Milan e Napoli, Pioli ha però spesso stupito Luciano Spalletti con degli 'effetti speciali'. L'anno scorso, nella vittoria 0-1 del Diavolo al 'Maradona' firmata da Giroud, la chiave era stata il 4-1-4-1 con Tonali davanti alla difesa e Franck Kessié sulla trequarti.

Tonali-Krunic-Bennacer più l'imprevedibilità di Brahim e Leao — Quest'anno, Ismaël Bennacer ha giocato da 'falso dieci', facendo pressing su Stanislav Lobotka. Cosa succederà in Milan-Napoli di mercoledì? Per la 'rosea', Pioli riproporrà il trio in mediana composto dagli stessi Tonali e Bennacer più Rade Krunic. Tre uomini duttili e interscambiabili, l’imprevedibilità si crea anche così.

In attacco, poi, saranno Brahim Díaz e Leao a graffiare il Napoli sui fianchi. I tagli dell'andaluso potrebbe rivelarsi decisivi anche per creare spazio a Giroud e per rifornirlo a dovere. Insieme, i tre hanno segnato 5 dei 6 gol rossoneri al Napoli in queste ultime due stagioni, e in generale il 48 % delle reti del Milan 2022-23 porta la loro firma. Via Origi? Il Milan punta un ex Inter >>>