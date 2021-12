Milan-Napoli, si va verso il recupero di Giroud | Serie A News

Olivier Giroud dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Napoli di domenica, ore 20:45, a 'San Siro'. Un rientro importante

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del Milan, spiegano come Olivier Giroud, tra tutti gli infortunati rossoneri, sia l'unico che ha ottime possibilità di recuperare in vista di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022.

Giroud, dunque, dovrebbe tornare a disposizione del tecnico del Milan, Stefano Pioli, proprio in vista di uno dei match più importanti di questa prima metà del campionato. L'attaccante francese, classe 1986, si era procurato una lesione al bicipite femorale in occasione di Atlético Madrid-Milan del 'Wanda Metropolitano' in Champions League, lo scorso 24 novembre.

Per Milan-Napoli, quindi, Pioli (che ha aggregato il giovane attaccante della Primavera, Marco Nasti, al suo gruppo) dovrebbe poter contare sulla principale alternativa di Zlatan Ibrahimovic. Giroud, finora, ha segnato 4 gol in 8 gare di Serie A mentre è rimasto all'asciutto nelle 5 partite disputate in Champions. Milan, super rinforzo in attacco dalla Premier League? Le ultime >>>