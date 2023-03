Milan-Napoli, incrocio pericoloso: ad aprile tre sfide

Milan e Napoli si sconteranno per tre volte nel mese d'aprile: prima in campionato e poi la doppia sfida in Champions League

Milan e Napoli si sconteranno per tre volte nel mese d'aprile: prima in campionato e poi la doppia sfida in Champions League . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan-Napoli, scontri d'aprile

Il derby italiano, si legge, è arrivato, inevitabile avendo visto tre nostre squadre approdare ai quarti di Champions. Toccherà a Milan e Napoli duellare per approdare in semifinale. Ed è un ritorno anche per una sfida tra italiane. In principio fu Verona-Juventus nel 1985-86. Poi nel 2002-03, con addirittura due derby, tra Milan e Inter. Infine l’ultimo incrocio italiano, ancora tra le due milanesi nella stagione 2004-05 ai quarti. Il Milan sarà protagonista di un aprile strettamente inrecciato con il Napoli: al Maradona il 2 per la 28ª di campionato, al Meazza il 12 per l’andata dei quarti e il 18 di nuovo al Maradona per il ritorno. Un aprile che si svilupperà tra Milan e Napoli con obittivi importantissimi all'orizzonte. Calciomercato Milan – Non si spegne la fiamma: vuole i rossoneri?