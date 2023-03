Milan-Napoli, in 16 giorni la stessa partita: vale lo scudetto e la Champions

Milan e Napoli si affronteranno ben tre volte nel giro di appena sedici giorni: saranno partite che varranno lo scudetto e la Champions

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza le tre partite nel giro di sedici giorni tra Milan e Napoli. Saranno sfide che varranno non solo lo scudetto, ma soprattutto la Champions League di quest'anno e anche dell'edizione della prossima stagione. Si inizia il 2 aprile allo Stadio 'Diego Armando Maradona' che sarà pieno in ogni settore e che potrebbe vedere il Napoli avvicinarsi sempre di più ad uno scudetto che conquisterà con largo anticipo. Dall'altro lato c'è un Milan che non può permettersi di perdere terreno se vuole conquistare un piazzamento in Champions League, in quanto alle spalle ha Roma e Atalanta che distano rispettivamente di uno e tre punti. Inoltre i rossoneri giocheranno quella gara sapendo già il risultato delle partite delle squadre appena citate.

La seconda gara è in programma il 12 aprile, questa volta a 'San Siro' e sarà la gara d'andata dei quarti di finale della Champions League. Lì si azzererà tutto e ci si giocherà gran parte della stagione in appena 180 minuti, esclusi ipotetici tempi supplementari e calci di rigore. Il Milan ha dimostrato di avere un'anima diversa in Europa rispetto che in campionato, infatti ha perso solamente in due occasioni contro il Chelsea ai gironi. Per il Napoli, invece, Europa o Serie A non fa differenza: la squadra di Spalletti è forte del suo gioco e delle sue certezze.

L'ultimo incontro si svolgerà al 'Maradona' il 18 aprile per il ritorno dei quarti di Champions. Il Napoli non aveva mai raggiunto i quarti di questa competizione, ma fa bene Spalletti a predicare calma. Il Napoli potrebbe non essere ancora aritmeticamente campione d'Italia e dovrà comunque gestire l'euforia che potrebbe consentire di fare qualche passo falso. Fra andata e ritorno, il Napoli non cambierà il suo modo di giocare e non lascerà iniziativa al Milan qualora decidesse di prendere in mano il match. I rossoneri probabilmente staranno attenti al risultato e a contenere Osimhen e compagni, specialmente in caso di buon risultato nella gara d'andata. In ogni caso si tratta di partite che appassionano e che renderanno un finale di stagione entusiasmante, con il sogno di vedere due italiane alle semifinali e una in finale. Mercato Milan, mezza squadra in uscita: ecco i nomi dei possibili acquisti.