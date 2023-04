Milan-Napoli, De Laurentiis: “Osimhen assente” | Champions League News

Milan-Napoli, mattinata chiave per Osimhen

Provino decisivo in mattinata a Castel Volturno per il centravanti nigeriano, classe 1998, per stabilire se salirà o no sull'aereo che, nel pomeriggio, porterà poi la capolista del campionato italiano a Milano per il derby europeo contro il Milan di Stefano Pioli. Al momento, però, le speranze dei tifosi partenopei di vedere Osimhen in campo sono ridotte al lumicino.