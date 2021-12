Milan-Napoli, Messias cresce e insidia Brahim Díaz | Serie A News

Junior Messias è in un ottimo momento di forma: in Milan-Napoli potrebbe anche insidiare il posto di titolare dello spagnolo Brahim Díaz

Daniele Triolo

Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Un big match di altissima classifica che, nonostante le tante assenze da una parte e dall'altra, dirà molto sulle ambizioni Scudetto tanto dei rossoneri di Stefano Pioli quanto degli azzurri di Luciano Spalletti.

Pioli, secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, comincerà, nel concreto, a fare le sue valutazioni sulla formazione da opporre agli avversari nella giornata di domani, quando il Milan si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista del confronto di campionato.

Già oggi, però, si può affermare come, in difesa, sulla destra si giochino una maglia Pierre Kalulu ed Alessandro Florenzi. Come, a centrocampo, ritorni la coppia collaudata e formata da Sandro Tonali e Franck Kessié. Sulla linea dei trequartisti, poi, occhio all'opzione Junior Messias. Il brasiliano, infatti, cresce e per Milan-Napoli potrebbe anche sfilare la maglia da titolare a Brahim Díaz.

In attacco, spazio a Zlatan Ibrahimović dall'inizio, anche se il recupero di Olivier Giroud (che comincerà dalla panchina) offrirà a Pioli un'importante alternativa offensiva in più a gara in corso. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>