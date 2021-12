Milan-Napoli, mai più senza Messias: sarà titolare? | Serie A News

Junior Messias vive un momento di forma straordinario. Per Milan-Napoli di domenica sera Stefano Pioli medita di lanciarlo titolare

Daniele Triolo

Domenica sera a 'San Siro' si disputerà Milan-Napoli. Ed è probabile che Junior Messias scenda in campo da titolare nel posticipo della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Lo ha annunciato 'Tuttosport' in edicola questa mattina, spiegando come, da quella notte al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, dove ha segnato il suo primo gol in rossonero, per giunta in Champions League, per l'ex Crotone tutto sia cambiato.

Il Milan ha sempre creduto in Messias e lui, ora, si è preso il Milan. C'è riuscito, tra campionato e Champions, piano piano. È partito a rilento, iniziando tardi la preparazione perché arrivato infortunato. Quindi, dopo i 16' di Bergamo, un nuovo infortunio. Dal quale è rientrato più forte e motivato cinque gare dopo. Dalla partita di Firenze in poi, Messias è sempre stato un fattore per i rossoneri di Stefano Pioli, con la doppietta di 'Marassi' contro il Genoa in queste cinque apparizioni.

Pioli lo ha fatto giocare sempre, e, ad Udine, il suo ingresso è servito a svegliare un Diavolo imbambolato. Anche grazie alla verve del brasiliano nel finale i rossoneri sono riusciti a pervenire al pareggio con Zlatan Ibrahimovic nel recupero. Giocatore di classe, di imprevedibilità, ma dedito anche al sacrificio, il numero 30 rossonero si è integrato benissimo negli schemi del Milan e, d'ora in poi, appare difficile pensare ad una squadra senza di lui.

Brahim Díaz non potrà giocarle tutte, Alexis Saelemaekers è un giocatore ancora troppo discontinuo. Quindi, che sia da esterno destro offensivo o da trequartista, Messias si candida per una maglia da titolare tanto in Milan-Napoli quanto in Empoli-Milan di mercoledì prossimo. Due partite che, se vinte, potrebbero regalare al Diavolo anche il titolo di Campione d'Inverno. E la convinzione che del ragazzo di Ipatinga non si può più fare a meno. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>