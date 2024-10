Ruben Loftus-Cheek tornerà a giocare titolare in Milan-Napoli di domani sera a 'San Siro'. Si vedrà se da mediano o da trequartista

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli , partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 e Ruben Loftus-Cheek , come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tornerà a giocare titolare. Fin qui il centrocampista inglese, classe 1997 , è uno dei calciatori rossoneri più involuti, nella gestione Paulo Fonseca , rispetto all'annata precedente con Stefano Pioli .

Milan-Napoli, si va verso l'impiego di Loftus-Cheek

Loftus-Cheek, fin qui, ha offerto un rendimento deludente: nessun gol, nessun assist in 10 partite tra campionato (7) e Champions League (3). L'anno scorso era stato, al contrario, una rivelazione e ha chiuso la sua prima stagione rossonera con 10 gol e 2 assist in 40 gare giocate. Non riesce a fare la differenza, ha difficoltà - piuttosto evidenti - ad esprimersi nel sistema di gioco di Fonseca.