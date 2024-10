Milan-Napoli, Lobotka resta in forte dubbio: poco tempo per Conte

Milan-Napoli, Lobotka, centrocampista partenopeo, resta in forte dubbio per la partita di Serie A prevista per il prossimo martedì

Dopo il rinvio della partita di ieri sera tra Bologna e Milan , i rossoneri torneranno in campo martedì, nella sfida importantissima contro il Napoli . La squadra di Conte arriverà a San Siro con una partita in più giocata e otto punti di vantaggio. I partenopei, però, arrivano dalla sfida di ieri contro il Lecce e avranno poco tempo per preparare la gara. Occhio alla possibile assenza di lusso.

Milan-Napoli, Lobotka non ci sarà? Presenza ad alto rischio per il centrocampista

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Conte avrà pochissimo tempo per prepara la partita del suo Napoli contro il Milan. La sfida di San Siro è in programma martedì: i partenopei avranno un solo allenamento, quello di domani mattina, prima della partita per Milano. Oggi, infatti, si allenerà chi non ha giocato ieri, mentre gli altri faranno scarico. Per Conte resta una grande incognita: Lobotka, centrocampista del Napoli, è ancora alle prese con il problema muscolare accusato in nazionale. Secondo quanto scrive la rosea, la sua presenze per Milan-Napoli, al momento, sarebbe molto complicata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - "Continuo a insistere prendi...". Pellegatti consiglia il colpo