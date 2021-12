Milan-Napoli: Ibrahimovic asso, Messias jolly | Serie A News

Milan-Napoli, big match della 18^ giornata di Serie A, con Zlatan Ibrahimovic punto di riferimento in attacco e Junior Messias a destra

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport', parlando di Milan-Napoli, big match della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, ha spiegato come la partita non vada steccata dal Diavolo di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, si giocano tanta credibilità alla fine del mese di dicembre. Lo faranno con tante assenze in attacco, ma anche con una certezza.

Sarà ancora una volta titolare, infatti, Zlatan Ibrahimovic, il quale, l'anno scorso, punì il Napoli in casa sua con una doppietta. Intorno a lui, a destra, dovrebbe giostrare dal 1' il brasiliano Junior Messias: la variabile impazzita degli ultimi 30 metri. Si è fatto apprezzare al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, poi ha estratto due reti dal cilindro contro il Genoa.

Ibrahimovic l'asso, Messias il jolly, dunque, le armi tattiche di Pioli per Milan-Napoli di domani sera. Sulla trequarti, poi, non è così scontato che parta titolare Brahim Díaz. Può partire, infatti, dall'inizio il più duttile e in forma Rade Krunić, con Alexis Saelemaekers che giocherebbe, così, a sinistra. In panchina, il recuperato Olivier Giroud allarga, in parte, il ventaglio di soluzioni per mister Pioli.

Ibrahimovic, capocannoniere del Milan, ha punito il Napoli in tutto quattro volte negli ultimi cinque precedenti. Da vero e proprio bomber spietato, così come ha saputo confermarsi sette giorni fa ad Udine. Il gol domestico, però, manca a Zlatan da metà settembre contro la Lazio. Ed è ora, per tutto l'ambiente rossonero, che riprenda il discorso interrotto ormai tre mesi fa. Riconquistare il pubblico rossonero anche in casa, è uno degli obiettivi.

Lo svedese a 'San Siro' ha infatti trovato solo tre reti da un anno a questa parte, due delle quali senza la presenza dei tifosi allo stadio. Il colpo di coda del 2021 può consegnare a Ibrahimovic un'esultanza contro il Napoli, magari con l'assistenza di Messias, in ottima forma e sempre più convinto di potersi giocare alla grande le sue chance nel Diavolo.