Milan-Napoli: Giroud recupera, Insigne dà forfait | Serie A News

Olivier Giroud ha recuperato 'last minute' per Milan-Napoli di domani sera. Gli azzurri però dovranno rinunciare al capitano Lorenzo Insigne

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Napoli , partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022 , ricordando come il tecnico rossonero Stefano Pioli abbia recuperato finalmente Olivier Giroud . L'attaccante francese, classe 1986 , ieri si è infatti allenato in gruppo e sarà finalmente pronto alla staffetta con Zlatan Ibrahimović .

Il ballottaggio, a quel punto, sarebbe tra Brahim Díaz, solitamente titolare del ruolo ma nell'ultimo periodo poco brillante, e Rade Krunić. In casa Napoli, invece, non arriva la buona notizia così come è stata quella di Giroud per il Milan. Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, dovrà infatti rinunciare al capitano Lorenzo Insigne, che ieri ha lavorato in palestra per un persistente problema al polpaccio.