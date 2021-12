Milan-Napoli, già bocciato l’ex Bakayoko | Serie A News

Tiémoué Bakayoko non sarà in campo domenica sera a 'San Siro' per Milan-Napoli: il centrocampista francese non è piaciuto alla 'Dacia Arena'

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko, con tutta probabilità, guarderà Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, dalla panchina. Lo sostiene 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ricordando come il centrocampista francese, ex calciatore del Napoli, finora non si sia fatto di certo rimpiangere dagli azzurri. E neanche apprezzare dai rossoneri.

Bakayoko, che era tornato al Milan (dove aveva già giocato nella stagione 2018-2019) dopo una stagione al Napoli (44 presenze e 2 gol) non indimenticabile, affronterà comunque domenica gli azzurri per la quarta volta da avversari. Proprio contro di loro, il 25 agosto 2018 in occasione di Napoli-Milan 3-2 nell'allora stadio 'San Paolo', aveva fatto il suo esordio in Serie A con il Diavolo.

Allora Bakayoko faticava ad integrarsi nei meccanismi del Milan di Gennaro Gattuso. Oggi ha gli stessi identici problemi nel Milan di Stefano Pioli. Ed il tecnico rossonero, per il 'faccia a faccia' con la squadra di Luciano Spalletti, alle prese come il Milan con tanti infortunati, punterà in mezzo al campo sulle garanzie Sandro Tonali e Franck Kessié. Per Bakayoko, dunque, si prospetta un Milan-Napoli da spettatore, almeno all'inizio.

Non hanno convinto, in casa rossonera, le due prove (brutte) offerte a 'San Siro' contro il Sassuolo ed alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese, ovvero quando mister Pioli gli ha concesso la possibilità di partire titolare. Milan, colpo in attacco per aiutare Ibra? Le ultime di mercato >>>