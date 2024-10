Milan-Napoli, Conte: “Scudetto? Nessuno si nasconde. Questo gruppo …”

"Nessuno si nasconde, vediamo realisticamente cosa stiamo facendo dopo 10 giornate con uno dei gruppi più forti che abbia mai allenato: qualcosa di incredibile ed inaspettato. Neanche il più folle c'avrebbe pensato. Andiamo avanti a spalle larghe, orgogliosi, ma restando umili. Il nostro obiettivo è tornare in Europa. In quattro mesi siamo riusciti a creare un gruppo che ragiona con il noi e non con l'io. Questo è uno dei gruppi migliori che ho avuto nella mia carriera: tutti guardano allo stesso obiettivo e sono determinati. Qui c'è passione ed entusiasmo. Ogni pre-partita c'è ansia ed io soffro: abbiamo preparato la partita col Milan solo con l'allenamento di lunedì e mi piace la disponibilità di chi lavora qui. A Napoli non vorrei mai non vincere: è una piazza molto umorale e sarebbe brutto vedere i napoletani tristi per 2 o 3 giorni alla settimana".