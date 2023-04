Milan-Napoli, cosa cambia in Champions League dopo il poker rossonero

Domani sera Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Le squadre si sono affrontare il 2 aprile in Serie A

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Per Carlo Ancelotti, che ha allenato entrambe le squadre, sarà una gara "incerta ed equilibrata". Il pronostico vedeva, un mese fa, il Napoli nettamente favorito. Oggi, però, nonostante gli azzurri di Luciano Spalletti siano ancora favoriti sui rossoneri di Stefano Pioli, quel 'nettamente' va tolto.

Milan-Napoli, domani l'andata dei quarti di Champions League — Cosa ha modificato - parzialmente - lo scenario di questo Milan-Napoli di Champions League? Prima di tutto, la vittoria esterna del Milan al 'Maradona', un roboante 0-4, ottenuto in campionato, nelle prove generali di questo doppio confronto europeo. Un successo che ha dato certezze al Diavolo e ne ha tolta qualcuna al Napoli. L'altro elemento, poi, è l'enigma sulla presenza in campo o meno di Victor Osimhen, bomber dei campani. Le condizioni del suo adduttore sinistro migliorano, lui vorrebbe rientrare, ma Spalletti non intende correre rischi.

Dal provino decisivo di questa mattina si capirà innanzitutto se sarà della trasferta e, nel caso, se potrà andare in panchina. In fin dei conti, questo Milan-Napoli di Champions League si gioca sui 180'. Con Giovanni Simeone infortunato e Giacomo Raspadori non al meglio, in casa azzurra occhio all'ipotesi Khvicha Kvaratskhelia o Hirving Lozano da 'falso nueve'. Anche per questo i rossoneri credono di poter passare. Certo, la storia e la bacheca non giocano, ma il Milan di Champions, quest'anno, sembra avere un'altra anima rispetto a quello di campionato. Nelle grandi notte, il Diavolo e il suo allenatore si accendono.

Bennacer alto su Lobotka, ma saranno importanti anche Brahim e Leão — In Napoli-Milan 0-4 di campionato, per esempio, la scelta di alzare Ismaël Bennacer sulla trequarti per annullare il regista avversario, Stanislav Lobotka, è stata la mossa chiave: i rossoneri hanno vinto la partita lì, in mezzo al campo. Stavolta non ci sarà l'effetto sorpresa, ma Pioli potrebbe replicare il suo piano, con qualche ritocco. Brahim Díaz e Rafael Leão, per esempio, potrebbero sovente scambiarsi di posizione per togliere punti di riferimento alla difesa ospite.