Milan-Napoli 1-2, cade il Diavolo dopo 22 partite. Pioli vuole di più

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, lunedì 19 settembre 2022. È terminata, infatti, l'imbattibilità dei rossoneri in Serie A, che durava dallo scorso 17 gennaio 2022, vista la vittoria del Napoli per 1-2 ieri sera a 'San Siro'. Vediamo, dunque, le notizie più importanti sulla partita del Diavolo di Stefano Pioli finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.