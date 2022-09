Milan-Napoli 1-2, la moviola: “Dest, il tocco c’è. Ma l’intensità …”

La moviola di Milan-Napoli 1-2 di ieri a 'San Siro' secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Voto 5 per l'arbitro Maurizio Mariani

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato Milan-Napoli alla moviola. Voto 5 all'arbitro del match di 'San Siro', Maurizio Mariani, perché "necessita, in quanto mal posizionato, di Massimiliano Irrati al V.A.R. per andare a valutare l'intensità del tocco di Sergiño Dest (Milan) su Khvicha Kvaratskhelia (Napoli): tocco non proporzionato al crollo del giocatore ospite".

Milan-Napoli 1-2, la moviola della partita di 'San Siro'

Per la moviola della 'rosea', dunque, non sarebbe poi così netto il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara della sezione A.I.A. di Aprilia (LT) alla squadra di Luciano Spalletti. "Ci vogliono 2’07” per capire cosa è veramente accaduto fra Dest e Kvaratskhelia - scrive oggi il quotidiano sportivo nazionale -: due minuti e passa in cui il V.A.R. deve richiamare all’on field review Mariani. L’arbitro - non ben posizionato - era convinto che il difensore milanista avesse preso il pallone. Invece è oggettivo il contatto piede destro-piede destro in area rossonera, così a Mariani tocca valutare l’intensità dell’intervento: e l’intensità non è travolgente e quindi assomiglia ben più a un rigorino".

È l'unico episodio da moviola vero e proprio di Milan-Napoli, perché, nel resto delle circostanze, Mariani ha visto bene sui colpi di spalla e di schiena in area di Charles De Ketelaere (18') prima e Giovanni Di Lorenzo su tiro di Theo Hernández (57') poi. Corrette, poi, le ammonizioni. Ne mancano, però, due, ovvero quella di Alexis Saelemaekers su Stanislav Lobotka (8') e quella di Ismaël Bennacer che blocca una fuga di Piotr Zielinski. Su tutto, però, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', resta la valutazione del rigore per il Napoli. Contatto c'è, ma non così forte.