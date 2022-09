Milan-Napoli 1-2, Condò: “Pioli correggerà la praticità che è mancata”

Paolo Condò , sulle colonne di 'Repubblica' in edicola questa mattina, ha parlato di Milan-Napoli 1-2 , posticipo serale della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena ieri sera a 'San Siro'.

"Ma se Luciano Spalletti di conseguenza starà pensando una volta di più che giocar bene paghi buoni dividendi, non crediamo che Stefano Pioli dopo la pausa rimprovererà la squadra per le tante situazioni da gol mancate in un contesto di gioco veloce, divertente e altre volte vincente. Correggerà quel tanto di praticità che è mancato, e ripartirà alla stessa intensità, perché in quel progetto crede", ha concluso Condò sulla partita. Milan, infortunati Theo Hernández e Calabria: ecco le loro condizioni >>>