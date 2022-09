Milan-Napoli 1-2, la difesa rossonera balla. Ma buone notizie da Kjaer

Il Milan ha perso in casa contro il Napoli, incassando 8 gol nelle ultime 7 gare: così non va. Simon Kjaer, però, sta recuperando la forma

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Napoli di ieri sera a 'San Siro', ha ricordato come il Milan, nelle prime sette partite di campionato, abbia incassato già 8 gol. Bottino che sale a 10 gol presi in 9 partite totali se, nel computo, si aggiungono anche gli impegni in Champions League.

Per la squadra che, difensivamente, è stata la migliore dello scorso campionato, non è di certo una serie che apre il sorriso. Per Mike Maignan, per esempio, si tratta di un buon motivo per rovinare l'inizio della sua pausa Nazionale. 'Magic Mike' è un perfezionista, se la prende se qualcosa va storto già in allenamento. Figuriamoci in partita.

Milan-Napoli 1-2, difesa non impermeabile per i rossoneri

Per tutto il mese di settembre Maignan ha preso gol. Ultimo 'clean sheet' risale a fine agosto, in occasione dello 0-0 di Sassuolo-Milan, laddove l'estremo difensore francese aveva parato un rigore a Domenico Berardi. Un mese intero senza 'zero' nella casella dei gol subiti, in casa Milan, la scorsa stagione non si era visto.

Che succede allora? È un problema oppure un caso? Stefano Pioli, due giorni fa, aveva detto di essere infastidito per i gol presi a difesa schierata o, almeno, in superiorità numerica. Come, per esempio, quello incassato da Mislav Oršić in Milan-Dinamo Zagabria 3-1 di Champions League.

In Milan-Napoli 1-2, però, il gol preso di testa al 78' da Giovanni Simeone, in un certo senso, risponde di fatto a questo identikit. Tutto questo, dunque, non è un caso. Non si configura, certo, come grande problema, visto che i gol partenopei sono frutto di errori individuali (Sergiño Dest sul penalty e Fikayo Tomori svagato in marcatura sul 'Cholito').

Poi, in questo Milan-Napoli, ci sono anche delle 'storie nelle storie', come definite dalla 'rosea'. Davide Calabria sostituito perché affaticato, Pierre Kalulu lasciato in panchina, Simon Kjaer riproposto titolare contro due giocatori come Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori, fenomenali nello stretto.

La bella risposta, alla fine, è arrivata proprio da Kjaer. Sta meglio, il suo recupero procede a grandi passi e, nei test, questa la rivelazione del quotidiano sportivo nazionale, ha dati migliori di un anno fa, in epoca pre-infortunio. Meno male che non si troverà tutte le sere davanti uno come il georgiano. Milan, infortunati Theo Hernández e Calabria: ecco le loro condizioni >>>