Milan-Napoli 0-1, Sconcerti: “Quante difficoltà evidenti” | Serie A News

Mario Sconcerti, al 'Corriere della Sera', ha parlato di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022 persa dal Diavolo

"Non ho visto il Milan, oggi hanno avuto tutti lo stesso passo, non ci sono sorprese - ha proseguito Sconcerti -. È scomparso Brahim Díaz da cui però non ci si possono solo aspettare troppe presenze. È un fantasista agile, fragile, non può che accendersi e spegnersi. Non c’è nel Milan una crisi profonda, ma una grossa somma di difficoltà evidenti. La più urgente è quella di ritrovare il tiro in porta, la seconda di ritrovare velocità di manovra, che è poi la madre del gol. Ha perso tre partite sulle ultime sei, ha perso adesso anche la velocità e l’intensità che gli avevano permesso di recuperare per esempio a Udine. È una squadra come stordita dalla corsa dell’Inter, certamente quella che la soffre di più proprio per doverla dividere in casa".