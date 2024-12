Fonseca, dunque, ha pensato - per la prima volta al 'Bernabéu' contro il Real Madrid, di schierare Musah in una posizione un po' ibrida. A destra, lo statunitense ha sì il compito di attaccare, ma anche e soprattutto quello di difendere, dando una grossa mano nella corsa a Youssouf Fofana ed una in copertura ad Emerson Royal.

Anche in Atalanta-Milan lo rivedremo esterno destro del 4-2-3-1 — La tattica ha funzionato in Real Madrid-Milan 1-3 di Champions League, ma non è stata riproposta né a Cagliari in campionato (3-3) né a Bratislava in Champions contro lo Slovan (2-3): altri 5 gol incassati in 180' di gioco. Non appena, poi, Fonseca ha riproposto Musah titolare in quella porzione di campo, ecco i due 'clean sheet' consecutivi per Mike Maignan contro Juventus (0-0) ed Empoli (3-0).

La strada, dunque, è tracciata: Milan, sarà 4-2-3-1 con Musah in campo sulla trequarti anche venerdì sera, in casa dell'Atalanta, vero e proprio crash test di questo periodo. Difficile, al contrario, che lo si rivedrà in Milan-Sassuolo di domani sera in Coppa Italia: Musah potrebbe, sì, giocare, ma a centrocampo. Con Samuel Chukwueze esterno offensivo in campo da titolare.