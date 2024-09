L'allenamento di oggi sarà uno degli ultimi che trascorrerà, come quello di ieri ripreso sui social , in solitaria, lontano dal gruppo. Dalla prossima settimana, se arriverà luce verde dallo staff medico e da quello atletico, Morata si rimetterà agli ordini di mister Paulo Fonseca .

La sua tabella di marcia per il rientro post-infortunio

Filtra ottimismo, ha proseguito 'Tuttosport', in merito alle sue condizioni fisiche e se Morata dovesse rispettare la tabella di marcia per il rientro alla lettera, potrebbe tornare nell'elenco dei convocati per Milan-Venezia di sabato 14 settembre. E in campo, da titolare, per Milan-Liverpool di Champions League prima del derby di Milano del 22 settembre a 'San Siro' contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca out? 'TeleLombardia' rivela chi potrebbe rimpiazzarlo >>>