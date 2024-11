Álvaro Morata , attaccante del Milan , è stato convocato da Luis De La Fuente , Commissario Tecnico della Spagna , per le partite della Nations League . Le gare sono in programma venerdì 15 novembre , alle ore 20:45 , a Copenaghen contro la Danimarca e lunedì 18 novembre , alla stessa ora, a Tenerife contro la Svizzera .

Spagna, Morata (Milan) ieri ha saltato l'allenamento

Morata ha risposto alla convocazione della sua Nazionale nonostante il trauma cranico patito la scorsa settimana a Milanello, durante un o scontro aereo in allenamento con il difensore serbo Strahinja Pavlović. Il centravanti iberico, classe 1992, capitano delle 'Furie Rosse', è comunque in ritiro con la Spagna. E ieri, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha partecipato al minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'alluvione di Valencia prima dell'allenamento.