Morata, tempistiche rispettate: a disposizione per Milan-Venezia, ma …

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Álvaro Morata , attaccante del Milan , abbia rispettato le tempistiche per il suo rientro in campo dall' infortunio muscolare di metà agosto e ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo . Il giocatore spagnolo, dunque, ha recuperato dalla lesione di basso grado del retto femorale sinistro nelle tre settimane previste.

Milan, è finalmente tornato Morata

Ora Morata è pronto per tornare in campo con il Milan, sebbene non da subito. Per il 'CorSport', infatti, in Milan-Venezia di sabato sera a 'San Siro' il Diavolo lancerà titolare Tammy Abraham e porterà il suo nuovo numero 7 in panchina. Pronto a regalargli minuti, a partita in corso, per fargli riprendere confidenza con il terreno di gioco in vista dei due big match della settimana seguente.