Spagna, si riparte da Morata: è nuovamente convocato in Nazionale

Alvaro Morata , dopo aver saltato le partite di inizio settembre contro Serbia e Svizzera a causa di un infortunio muscolare rimediato nella gara d'esordio contro il Torino , come riferito dal Corriere dello Sport, riappare nuovamente tra i convocati di Luis de la Fuente per i match contro la Danimarca (12 ottobre) e Serbia (15 ottobre).

L'allenatore della Roja, durante la presentazione delle due partite, ha speso delle belle parole per l'attaccante rossonero: "Alvaro è il capitano che mette sempre davanti il bene del gruppo ai suoi interessi personali, è un esempio per tutti". Ha poi aggiunto: "Ovviamente non è stato convocato solo perché è una buona persona, ma perché è uno dei migliori attaccanti al mondo. Dà un enorme contributo fuori e dentro al campo e si fa rispettare e voler bene da tutti"