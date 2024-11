Milan, solo 6 gol in due per Morata e Abraham — Certo, il Milan ha cambiato modo di giocare con il passaggio in panchina da Stefano Pioli a Paulo Fonseca. Con il gioco di quest'ultimo, l'attaccante centrale è molto più coinvolto nella manovra e in fase difensiva. Fatica, però, a farsi vedere in area avversaria. E, spesso, ci arriva anche poco lucido.

Morata non segna in Serie A da Milan-Lecce 3-0 del 27 settembre, più di due mesi fa. E se il confronto con il Milan 2023-2024 non regge, i due centravanti rossoneri non fanno una bella figura, dal punto di vista numerico, se paragonati alle altre coppie in giro per Europa e Italia.

La sfida con bomber di razza come Robert Lewandowski (22 gol), Harry Kane (20) o Erling Braut Haaland (17) era impari già in partenza. Parliamo degli attaccanti più prolifici al mondo. Ma anche le altre coppie di “9” delle grandi di Spagna, Germania o Inghilterra segnano molto di più del duo rossonero.

Unico caso simile al Milan? Quello del Liverpool, in vetta alla Premier League e alla Champions League con Diogo Jota e Darwin Núñez, i quali, insieme, sommano 7 reti (4 e 3), appena una in più di Morata e Abraham. Qui, però, il contributo di gol viene da Mohamed Salah, Luis Díaz e Cody Gakpo, con 28 gol in tre! Nel Diavolo, solo Christian Pulisic (8 reti) regge il confronto.

Non reggono il confronto né in Italia né in Europa — Ecco, dunque, che al Milan servirebbe qualche gol in più dai suoi due centravanti, Morata e Abraham. Nella Juventus, il solo Dušan Vlahović è a 9, così come nella Fiorentina l'italiano Moise Kean ha già toccato quota 12. Nella Lazio, la coppia Taty Castellanos-Boulaye Dia è a 13, nell'Inter ci sono Marcus Thuram (10) e Lautaro Martínez (6). E che dire dell'Atalanta dello scatenato Mateo Retegui, che ha siglato 14 reti già da solo.

Il Napoli capolista? È la classica eccezione che conferma la regola. Romelu Lukaku è a quota 5 gol, il suo sostituto Giovanni Simeone ne aggiunge appena uno. Totale 6 come i due centravanti del Milan, che però ha giocato due partite in più sinora degli azzurri. Insomma, il Diavolo dovrà pretendere qualcosa in più da Morata e Abraham, altrimenti la stagione non potrà che complicarsi.