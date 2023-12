Milan-Monza, a ‘San Siro’ la prima ufficiale senza Silvio Berlusconi

Domani pomeriggio, a 'San Siro', alle ore 12:30 si disputerà Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 e, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, sarà la prima sfida ufficiale tra rossoneri e brianzoli senza l'ex patron di entrambi i club, Silvio Berlusconi , scomparso lo scorso 12 giugno 2023 .

Milan-Monza, atto primo senza Berlusconi

Lo scorso 22 ottobre 2022, in occasione di Milan-Monza 4-1, Berlusconi - annunciato a 'San Siro' - era atteso allo stadio per il primo 'derby' in Serie A tra le squadre della sua vita. Quel Milan che aveva preso nel 1986 e portato sul tetto d'Italia e del Mondo più volte. E quel Monza da lui acquistato in Serie C e portato nella massima serie in pochi anni.