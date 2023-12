Milan-Monza, Galliani: “Ibra consulente, partita ancora più speciale”

La prima sfida ufficiale senza il compianto Berlusconi — Domani, prima di Milan-Monza, ci sarà un sincero abbraccio tra i due, in una partita speciale, la partita del cuore per Galliani. Anche perché sarà il primo match ufficiale senza Silvio Berlusconi, ex Presidente di ambedue le squadre, scomparso lo scorso 12 giugno.

Ecco cosa ha detto Galliani al 'CorSera' alla vigilia del match di 'San Siro'. «Quando Ibra è stato nominato consulente gli ho subito mandato un messaggio per complimentarmi. Sarà una partita ancor più speciale. Mi allenerò tutta settimana per non muovere un muscolo sia in caso di gol del Monza sia in caso di gol del Milan». LEGGI ANCHE: Milan, Pioli via a giugno: i tre possibili sostituti e i loro sponsor >>>

