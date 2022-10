Milan-Monza, Palladino: “Giochiamo contro i più forti, ma non firmo per il pari”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato prima della partita contro il Milan, valida per l'11^ giornata di Serie A

Renato Panno

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato prima della partita contro il Milan, valida per l'11^ giornata di Serie A. L'ex calciatore della Juventus comprende bene la difficoltà della gara di San Siro, ma non firmerebbe per il pari perché è convinto che la sua squadra possa giocarsela. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

Le parole di Palladino — Sul Milan: "Affrontiamo la squadra più forte che c’è in Italia al momento. L’ho detto ai miei giocatori: una partita così, può cambiare la storia per ognuno di loro. Non firmo a priori per un pareggio, perché so che possiamo giocarcela".

Sul grande inizio dopo il suo arrivo: "Sappiamo di non doverci esaltare, ma il rischio che questo periodo sfoci in presunzione non c’è. Dev’esserci leggerezza in gare del genere. È una partita eccitante per tutti: qualcosa di storico, dopo che Berlusconi e Galliani col Milan hanno conquistato 29 titoli e sono entrati nella leggenda".

Sul Monza: "Il Monza mi ha cambiato la vita: non immaginavo di poter arrivare a San Siro in così poco tempo. Non abbiamo un vero bomber, perché il gioco del Monza è corale. Finora però la squadra ha fatto nove gol in campionato: non sono numeri da buttare via". Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!