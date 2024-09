A Monza si celebra l’amore: l’ex AD del Milan Galliani si è sposato

A Monza, ieri pomeriggio Adriano Galliani, ex AD del Milan, si è sposato per la quarta volta. Ha detto "sì" alla compagna Helga Costa

Come scrive la Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio, all'età di 80 anni, Adriano Galliani ha detto nuovamente "sì" , questa volta a Helga Costa , 57 anni, sua compagna da 13 anni. La cerimonia si è svolta nel comune di Monza, officiata dal sindaco Paolo Pilotto (Pd). È stato il quarto matrimonio per il senatore, artefice di tutti i successi del Milan di Silvio Berlusconi.

Presenti alla cerimonia c'erano pochi intimi, circa venti persone, tra cui la sorella Rita. Testimoni per Galliani: l’amico di sempre Gigi Marzullo, in camicia a righe, e l’avvocato e parlamentare Cristina Rossello, in un elegante abito blu. Per la sposa, c'erano due amiche, tra cui Ana Georgeva. Il sindaco ha regalato alla coppia una medaglia in bronzo con i tre simboli di Monza: Duomo, Arengario e Villa Reale, mentre allo sposo ha appuntato sul bavero della giacca una spilla con la luna rossa su sfondo bianco, altro simbolo della città.