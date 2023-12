Milan-Monza, Ibrahimovic ‘ritrova’ Galliani: un amore mai svanito

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla di Milan-Monza e in particolare del possibile ritrovo tra Galliani e Ibrahimovic

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla di Milan-Monza e del possibile ritrovo a San Siro tra Galliani e Ibrahimovic. Zlatan, si legge, era già stato preso dal Milan nel 2006, ma arrivò Calciopoli e non se ne fece più nulla. Quattro anni dopo servì il piano audace dei soliti noti, ovvero Galliani con il fido Braida e il superagente Mino Raiola, per strapparlo al Barça, e riportarlo in Italia e finalmente in rossonero dopo tanto peregrinare. In quei giorni nacque una grande amicizia fra il dirigente lombardo e il fuoriclasse svedese.