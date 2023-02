Milan, ritorno dopo sei mesi: contro il Monza si rivede Florenzi?

Il Milan si prepara per la sfida di Serie A contro il Monza. Stefano Pioli potrebbe ritrovare Alessandro Florenzi, out da diversi mesi

Il Milan si prepara per la sfida di Serie A contro il Monza . Stefano Pioli potrebbe ritrovare Alessandro Florenzi, out da diversi mesi. Il terzino italiano potrebbe tornare tra la lista dei convocati dopo l'ultima presenza nella gara d'andata contro il Sassuolo . Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Milan, contro il Monza torna a disposizione Florenzi?

Stefano Pioli, si legge, ritrova Alessandro Florenzi per la sfida contro il Monza. Il terzino tornerà a disposizione dopo sei mesi. L'ultima presenza ufficiale risale al 30 agosto, 90' in campo contro il Sassuolo prima di fermarsi a lungo a causa dell'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Da verificare le condizioni di Tomori e Bennacer, ancora out. Anche oggi hanno lavorato a parte e non prenderanno parte alla trasferta di Monza (sabato alle ore 18). Out anche il solito Maignan e Dest. Calciomercato Milan – Maldini studia due profili del Salisburgo